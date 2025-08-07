Коли в Україні замінять "копійки" на "шаги": голова НБУ назвав можливу дату

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, це рішення залежить від парламенту і від політичної волі.

"Для мене це питання декомунізації, деколонізації, це повернення до своїх джерел, до власних історичних цінностей. Чим більше я цим займаюся і про це думаю, тим більше переконуюся, що в нас є підстава говорити, що грошова реформа 1996 року остаточно не завершена. Бо ця купка сміття, яку залишила тут Москва, поєднує нас з нею, Мінськом і Тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо", - висловився Пишний.

Він наголосив, що жодних додаткових витрат із державного бюджету подібна заміна не вимагає.

Також не буде одномоментного вилучення всіх копійок, запевнив Пишний.

Відповідаючи на запитання, чому Рада зволікає з ухваленням відповідного рішення, голова НБУ сказав: "Мабуть, зараз варто зробити знижку на період відпусток".

Він висловив сподівання, що Україна перейде на "шаги" до кінця цього року.

"Я сподіваюся, що до наступної дати – 2 вересня 2026 року, коли ми святкуватимемо 30-річчя української гривні, ми зробимо їй такий подарунок. І приберемо остаточно цей московський слід. Але дуже сподіваюся, що це станеться ще цього року", - сказав Пишний.