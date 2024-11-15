Експертна комісія Інституту нацпам'яті підтримала ініціативу НБУ перейменувати "копійку" на "шаг"

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

УІНП визнав "копійку" одним із символів, пов'язаних з реалізацією російської імперської політики в Україні та колоніальною спадщиною.

"Маємо однозначне експертне "так" від восьми членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті про те, наскільки згубною для України за своєю суттю є копійка та її використання як інструменту в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом", - написав Пишний.

Водночас експерти заявили, що ініціатива НБУ щодо переходу на "шаг" заслуговує на підтримку і сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей.

2 вересня у Національному банку України заявили, що ініціюють зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу".

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