Експертна комісія Інституту нацпам'яті підтримала ініціативу НБУ перейменувати "копійку" на "шаг"
Усі вісім членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті підтримали ініціативу Нацбанку перейменувати "копійку" на "шаг"
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
УІНП визнав "копійку" одним із символів, пов'язаних з реалізацією російської імперської політики в Україні та колоніальною спадщиною.
"Маємо однозначне експертне "так" від восьми членів експертної комісії Українського інституту національної пам'яті про те, наскільки згубною для України за своєю суттю є копійка та її використання як інструменту в ідеологічній колонізації, окупації та русифікації грошового обігу України, а отже, і держави загалом", - написав Пишний.
Водночас експерти заявили, що ініціатива НБУ щодо переходу на "шаг" заслуговує на підтримку і сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей.
- 2 вересня у Національному банку України заявили, що ініціюють зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу".
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