В Україні цьогоріч зареєстрували 53 тис. нових легковиків: Укравтопром назвав найпопулярніші моделі
В Україні впродовж трьох кварталів 2024 року було зареєстровано 53 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період торік
Про це повідомляє Укравтопром.
За даними Укравтопром, бестселером ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть.
Так до топ-10 нових легковиків 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:
- Renault Duster - 5060 од. (+24,8%);
- Toyota RAV-4 - 3402 од. (+63,1%);
- Mazda CX5 - 1459 од. (+16,3%);
- Volkswagen iD.4 - 1410 од. (-18,8%);
- KIA Sportage - 1315 од. (+75,8%);
- Hyundai Tucson - 1078 од. (-9,2%);
- Toyota Camry - 1069 од. (+20,1%);
- Skoda Octavia - 998 од. (+16,3%);
- Volkswagen Touareg - 966 од. (+17,4%);
- Skoda Kodiaq - 961 од. (+3,2%).
У вересні Укравтопром повідомляв, що у серпні цього року українці витратили майже 15 млрд гривень на придбання нових легкових автомобілів.
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