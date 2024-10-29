В Україні цьогоріч зареєстрували 53 тис. нових легковиків: Укравтопром назвав найпопулярніші моделі

Про це повідомляє Укравтопром.

За даними Укравтопром, бестселером ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть.

Так до топ-10 нових легковиків 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:

Renault Duster - 5060 од. (+24,8%); Toyota RAV-4 - 3402 од. (+63,1%); Mazda CX5 - 1459 од. (+16,3%); Volkswagen iD.4 - 1410 од. (-18,8%); KIA Sportage - 1315 од. (+75,8%); Hyundai Tucson - 1078 од. (-9,2%); Toyota Camry - 1069 од. (+20,1%); Skoda Octavia - 998 од. (+16,3%); Volkswagen Touareg - 966 од. (+17,4%); Skoda Kodiaq - 961 од. (+3,2%).

У вересні Укравтопром повідомляв, що у серпні цього року українці витратили майже 15 млрд гривень на придбання нових легкових автомобілів.