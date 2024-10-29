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В Україні цьогоріч зареєстрували 53 тис. нових легковиків: Укравтопром назвав найпопулярніші моделі

Юлія Лаврук
29 жовтня, 2024 вiвторок
12:19
Економіка ключ автомобіль

В Україні впродовж трьох кварталів 2024 року було зареєстровано 53 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період торік

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Про це повідомляє Укравтопром.

За даними Укравтопром, бестселером ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть.

Так до топ-10 нових легковиків 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. Renault Duster - 5060 од. (+24,8%);
  2. Toyota RAV-4 - 3402 од. (+63,1%);
  3. Mazda CX5 - 1459 од. (+16,3%);
  4. Volkswagen iD.4 - 1410 од. (-18,8%);
  5. KIA Sportage - 1315 од. (+75,8%);
  6. Hyundai Tucson - 1078 од. (-9,2%);
  7. Toyota Camry - 1069 од. (+20,1%);
  8. Skoda Octavia - 998 од. (+16,3%);
  9. Volkswagen Touareg - 966 од. (+17,4%);
  10. Skoda Kodiaq - 961 од. (+3,2%).

У вересні Укравтопром повідомляв, що у серпні цього року українці витратили майже 15 млрд гривень на придбання нових легкових автомобілів.

Теги:
Новини
Україна
авто
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