У серпні українці витратили майже 15 млрд грн на купівлю нових легковиків, - Укравтопром

Про це повідомляє Укравтопром.

"За даними Укравтопром, у серпні на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок:

BMW – понад 2,149 млрд грн;

Toyota – 2,142 млрд грн;

Mercedes-Benz – 1,2 млрд грн;

Volkswagen – понад 948 млн грн;

Audi – 752 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, які українці купували в серпні також потрапили: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan.

В Укравтопромі додають, що загалом з початку року в Україні було продано нових легковиків на 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.