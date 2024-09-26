У серпні українці витратили майже 15 млрд грн на купівлю нових легковиків, - Укравтопром
У серпні українці витратили майже 15 млрд гривень на придбання нових легкових автомобілів
Про це повідомляє Укравтопром.
"За даними Укравтопром, у серпні на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок:
- BMW – понад 2,149 млрд грн;
- Toyota – 2,142 млрд грн;
- Mercedes-Benz – 1,2 млрд грн;
- Volkswagen – понад 948 млн грн;
- Audi – 752 млн грн.
У ТОП-10 марок нових авто, які українці купували в серпні також потрапили: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan.
В Укравтопромі додають, що загалом з початку року в Україні було продано нових легковиків на 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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