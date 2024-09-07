Завод Volkswagen у Німеччині наполовину скоротить потужності

Про це інформує Reuters.

Вказано, що рішення про скорочення потужностей дочірньої компанії Volkswagen PowerCo пов'язано зі зниженням попиту на електромобілі.

Як повідомив представник виробничої ради, керівник технологічного відділу групи Томас Шмаль презентував на зборах план з будівництва лише однієї виробничої лінії на заводі загальною потужністю 20 гігават-годин попри те, що передбачене місце для двох ліній.

Представник компанії заявив, що наразі плани розпочати виробництво у Зальцгітері у 2025 році не змінилися.

"Подальше розширення виробничих потужностей буде здійснюватися гнучко і відповідно до попиту", - додав він.