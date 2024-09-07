Завод Volkswagen у Німеччині наполовину скоротить потужності
Дочірня компанія Volkswagen, яка спеціалізується на виготовленні акумуляторів, побудує лише одну з двох запланованих виробничих ліній на своєму заводі у Зальцгітері в Німеччині
Про це інформує Reuters.
Вказано, що рішення про скорочення потужностей дочірньої компанії Volkswagen PowerCo пов'язано зі зниженням попиту на електромобілі.
Як повідомив представник виробничої ради, керівник технологічного відділу групи Томас Шмаль презентував на зборах план з будівництва лише однієї виробничої лінії на заводі загальною потужністю 20 гігават-годин попри те, що передбачене місце для двох ліній.
Представник компанії заявив, що наразі плани розпочати виробництво у Зальцгітері у 2025 році не змінилися.
"Подальше розширення виробничих потужностей буде здійснюватися гнучко і відповідно до попиту", - додав він.
- Раніше німецька автобудівна компанія Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосила про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал.
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