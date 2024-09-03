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Головна Світ Вперше за 87 років: Німеччина планує закрити заводи Volkswagen у країні

Вперше за 87 років: Німеччина планує закрити заводи Volkswagen у країні

Світлана Кравченко
3 вересня, 2024 вiвторок
09:29
Світ Volkswagen

Німецька автобудівна компанія Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосила про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал

Зміст

Про це пише агентство Bloomberg.

"Volkswagen AG розглядає безпрецедентне закриття заводів у Німеччині, встановлюючи протистояння з потужними профспілками, оскільки найважливіша галузь країни бореться за своє майбутнє", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потенційні заходи із закриття потужностей також включають спробу припинити 30-літню угоду компанії з працівниками щодо збереження робочих місць.

Bloomberg підкреслює, що основною ціллю Volkswagen є його бренд легкових автомобілів, чиї прибутки стрімко скорочуються на тлі переходу на електромобілі та уповільнення споживчих витрат.

Гендиректор корпорації Олівер Блюме заявив, що Німеччина як місце ведення бізнесу все більше відстає з погляду конкурентоспроможності.

"Економічна ситуація знову погіршала", – зауважив він.

Наразі у компанії працюють 673 тисячі людей. Керівництво має намір звільнити до 110 тисяч співробітників у найближчі роки.

  • Торік у вересні у Volkswagen заявили, що концерн готовий до заборони на нові продажі автівок на викопному паливі у 2035 році на території Європи.
Теги:
Німеччина
Технології
авто
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