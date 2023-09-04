Volkswagen заявив про готовність до заборони авто на викопному паливі
Німецький автомобільний концерн Volkswagen готовий до заборони на нові продажі автівок на викопному паливі у 2035 році на території Європи
Про це інформує Reuters.
Генеральний директор Олівер Блуме на виставці IAA MOBILITY в Мюнхені заявив, що Volkswagen нарощує свою лінійку електромобілів.
"Ми готові до заборони спалювання в Європі до 2035 року", - сказав Блюм.
Повідомляється, що завдяки партнерству в Китаї автовиробник №2 у світі зможе знизити витрати на акумулятори шляхом зниження вартості акумуляторів на 50% на рівні клітин.
Європейські автовиробники знаходяться під тиском китайських концернів електромобілів, що розробили дешевші моделі в Китаї, які тепер розширюються в Європі.
"Я думаю, що у нас є великі шанси. Ми знаємо, як будувати автомобілі найвищої якості. Нам доведеться багато працювати над витратами", - додав гендиректор Volkswagen.
- Нагадаємо, в Європі заборонили продавати нові бензинові та дизельні авто з 2035 року. Нові автомобілі та мікроавтобуси не матимуть дозволу на викиди. Таким чином, з 2035 року реєстрація нових бензинових і дизельних автомобілів в ЄС буде заборонена. Тобто нові машини з ДВЗ теоретично продавати можна, але вони не повинні використовувати традиційне паливо, лише варіанти без шкідливих викидів.
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