Volkswagen заявив про готовність до заборони авто на викопному паливі

Про це інформує Reuters.

Генеральний директор Олівер Блуме на виставці IAA MOBILITY в Мюнхені заявив, що Volkswagen нарощує свою лінійку електромобілів.

"Ми готові до заборони спалювання в Європі до 2035 року", - сказав Блюм.

Повідомляється, що завдяки партнерству в Китаї автовиробник №2 у світі зможе знизити витрати на акумулятори шляхом зниження вартості акумуляторів на 50% на рівні клітин.

Європейські автовиробники знаходяться під тиском китайських концернів електромобілів, що розробили дешевші моделі в Китаї, які тепер розширюються в Європі.

"Я думаю, що у нас є великі шанси. Ми знаємо, як будувати автомобілі найвищої якості. Нам доведеться багато працювати над витратами", - додав гендиректор Volkswagen.