В Україні запрацює проєкт "Земельний банк" для аграріїв: які можливості він надає
Фонд державного майна України (ФДМУ) презентував "Земельний банк" для аграріїв. Проєкт дозволить підприємцям отримати доступ до державних земель через онлайн-аукціони
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що "Земельний банк" створений, аби впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.
Платформа відкриє для аграріїв доступ до торгів за державні землі через онлайн-аукціони на "Прозорро.Продажі". Стартова вартість оренди становитиме 12% нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуть на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних.
"Аграрний сектор - один з надважливих напрямів розвитку української економіки, який зазнав значної шкоди внаслідок російської агресії. Проєкт "Земельний банк" покликаний максимально ефективно використати ті земельні ресурси, які є в розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну", - зазначив заступник голови ФДМУ Ігор Тимошенко.
У ФДМУ запевняють, що "Земельний банк" не лише дозволить ефективно використовувати державні землі та підтримати агровиробників, а й сприятиме наповненню державного та місцевих бюджетів, створенню нових робочих місць та розвитку сільських територій.
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Аграрії із Запорізької області продовжують працювати на територіях регіону, які перебувають під контролем України.
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