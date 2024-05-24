Фермери обробляють 95% земель на неокупованій частині Запорізької області, - голова ОВА

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Сьогодні не стоїть питання масове про розмінування, оскільки сьогодні та територія, на якій ведуться сільгоспроботи, вона не була замінована, є поодинокі випадки розмінування, здебільшого це розмінування тих снарядів, які влучають по території Запорізької області і тут наші рятувальники та військові вкрай активно відпрацьовують, але в цілому ми бачимо, що приблизно 95% територій, які контролює уряд України, сьогодні наші фермери обробляють", - сказав Федоров.

Він зазначив, що з аграріями окремо обговорюється питання земель, де побудовані фортифікаційні споруди.

Також важким лишається питання подальшої логістики зібраної продукції.

"Не дивлячись на те, що Запорізька область сьогодні знаходиться у вкрай складному логістичному становищі, тому що до найближчих портів, де і ведеться реалізація продукції, більш ніж 600-700 кілометрів, і це значно відображається на вартості тієї сільгосппродукції, яку з такою небезпекою і таким трудом вирощують наші фермери", - зазначив очільник Запорізької області.