Фермери обробляють 95% земель на неокупованій частині Запорізької області, - голова ОВА
Аграрії із Запорізької області продовжують працювати на територіях регіону, які перебувають під контролем України
Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Сьогодні не стоїть питання масове про розмінування, оскільки сьогодні та територія, на якій ведуться сільгоспроботи, вона не була замінована, є поодинокі випадки розмінування, здебільшого це розмінування тих снарядів, які влучають по території Запорізької області і тут наші рятувальники та військові вкрай активно відпрацьовують, але в цілому ми бачимо, що приблизно 95% територій, які контролює уряд України, сьогодні наші фермери обробляють", - сказав Федоров.
Він зазначив, що з аграріями окремо обговорюється питання земель, де побудовані фортифікаційні споруди.
Також важким лишається питання подальшої логістики зібраної продукції.
"Не дивлячись на те, що Запорізька область сьогодні знаходиться у вкрай складному логістичному становищі, тому що до найближчих портів, де і ведеться реалізація продукції, більш ніж 600-700 кілометрів, і це значно відображається на вартості тієї сільгосппродукції, яку з такою небезпекою і таким трудом вирощують наші фермери", - зазначив очільник Запорізької області.
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