Ціни на бензин, як у ЄС, призведуть до збитків аграріїв, - нардепка Южаніна

Про це вона сказала в етері Еспресо.

"Я весь час пояснюю, говорю українцям і владі, щоб ні в якому разі вони не йшли на цей крок. По-перше, те, що ми маємо вже розрахунки по сумі збільшення акцизного податку, додається в ціні бензину, але ж зважайте, це пораховано з урахуванням курсу євро і долара відносно гривні на сьогодні, це пораховано без інфляційних процесів, які щороку в нас зростають, і треба розуміти, що це ситуація як нібито сьогодні ми живемо і порахуймо скільки буде коштувати пальне. Якщо зараз подивитися останню ініціативу уряду, яка вже зареєстрована у вигляді проєкту закону, то ми маємо збагнути ще і ціну LPG газу, який використовується зараз дуже широко і в секторі економіки, і в приватному секторі", - розповіла Южаніна.

Нардепка наголосила: якщо все ж ціну підіймуть, то в період літньо-осінніх робіт для аграріїв це зіграє виключно негативну роль.

"Ми знаємо, що зараз ряд нашої сільськогосподарської продукції або на межі збитковості або збиткова через світові ціни на ряд продукції, яка є основною в нашій країні. Тому підвищення цін на пальне спровокує не тільки збитковість аграріїв, а й підвищення цін на всі товари та послуги - елементарні, якими користується кожен громадянин України. Ще збагніть те, що кожен з нас використовує цей ресурс чи для опалення, чи для пересування, чи взагалі у своєму повсякденному житті, - пояснила Южаніна. - Тому підняття акцизів, яких від нас не вимагає ніхто, імплементувати директиву ЄС до встановлення мінімальних ставок акцизного податку ми маємо після вступу в Європейський Союз та й то в умовах нашого вступу може бути відтермінування на рік чи більше. Крім того, для окремих галузей може бути знижена ставка цього акцизного податку. Тому, не готуючись до даних заходів, просто шукати, як нібито ресурс саме в цьому напрямку точно неможливо, бо додатковий ресурс не покриє ті збитки, які отримає економіка і кожен громадянин України в цілому".