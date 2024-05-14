В Україні запустили дві газові свердловини на одному з найглибших родовищ на сході

Про це інформує Нафтогаз.

Вказано, що ці свердловини пробурили в одному родовищі та на одному пласті майже одночасно, тому їх називають "близнючками". Вони мають глибину 6 200 м і 6 225 метрів, дозволяють сумарно видобувати 390 тис. куб. м газу на добу: 270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м.

"Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Лише системно покращуючи технологічні процеси, ми даємо кращий результат та посилюємо енергетичну стійкість України", - наголосив голова Нафтогазу Олексій Чернишов.