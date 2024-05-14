В Україні запустили дві газові свердловини на одному з найглибших родовищ на сході
АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України: сумарно з них видобувають 390 тис. куб. м газу на добу
Про це інформує Нафтогаз.
Вказано, що ці свердловини пробурили в одному родовищі та на одному пласті майже одночасно, тому їх називають "близнючками". Вони мають глибину 6 200 м і 6 225 метрів, дозволяють сумарно видобувати 390 тис. куб. м газу на добу: 270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м.
"Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Лише системно покращуючи технологічні процеси, ми даємо кращий результат та посилюємо енергетичну стійкість України", - наголосив голова Нафтогазу Олексій Чернишов.
- Раніше АТ "Укргазвидобування" запустило нову свердловину, що стала четвертою з початку року. Вона дає Україні близько 400 тис. куб. м газу на добу.
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