В уряді розповіли, коли почнуться виплати українцям за програмою "Національний кешбек"

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Тестуємо одну з наймасштабніших онлайн-послуг за всю історію України — Нацкешбек. Купуєте товари українських виробників — отримуєте 10% від вартості покупок, це до 3 тис. грн щомісяця. На початку місяця запустили публічний бета-тест Нацкешбеку", – нагадав він.

За даними чиновника, до програми долучилися вже 1,2 млн українців, з них понад 638 тис. осіб активували картки в Дії. Також до програми Нацкешбеку доєдналося 963 виробники та понад 171 тис. товарів. Загалом українцям нарахували вже понад 2,9 млн грн кешбеку.

Федоров підкреслив, що користування сервісом дуже просте: потрібно відкрити картку онлайн в банку, вибрати картку Нацкешбек у Дії, після цього кешбек нараховуватимуть щомісяця.



"Але технічно це один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами — банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком та порталом "Дія". Для кожного учасника процесу окремий алгоритм, щоб доєднатися до Нацкешбеку", - розповів міністр.



Також він зазначив, що для витрат накопичених коштів розробники налаштували антифрод-систему, щоб оплачувати можна було лише окремі категорії: комуналку, спорт та інші послуги.

"Виплати кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні", - поінформував Федоров.

Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

2 вересня у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування "Національного кешбеку".

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