Вчителі з прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату в 4 тис. грн

З відповідною заявою на День вчителя, 5 жовтня 2025 року, виступила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду", - сказала вона.

Доплата стосуватиметься 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, наголосила Свириденко.

За її словами, кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

Також очільниця Кабміну нагадала про те, що у державному бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

Згідно із роз'ясненням Міносвіти, з 1 січня 2026 року середня зарплата у шкільних вчителів зросте на 30%, а з 1 вересня – ще на 20%.