Урядова прем’єра. Що відомо про Юлію Свириденко, яка очолила уряд

Минув рік відтоді, коли з'явились чутки про те, що перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко замінить Дениса Шмигаля на посаді прем'єра, до її офіційного призначення. Утім впродовж цього року вона фактично була першою скрипкою в уряді. Саме вона брала участь практично в усіх важливих міжнародних зустрічах та переговорах. І саме їй доручили вести переговори зі США щодо так званої ресурсної угоди зі США після знаменитої перепалки в овальному кабінеті. Тож саме Свириденко врешті підписувала цю угоду.

Україна і США підписали угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови, фото: Юлія Свириденко

14 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд.

"Вдячна Президенту Володимиру Зеленському за довіру — і за можливість служити Україні в цей вирішальний час", - написала вона після зустрічі з Зеленським, охарактеризувавши завдання, які поставив перед нею президент.

"Рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром", - додала вона, давши зрозуміти, що Офіс президента уже ухвалив і голосування у Раді - лише формальність. 17 липня Верховна Рада підтримала її призначення. фото: t.me/V_Zelenskiy_official Нагадаємо, у крісло віцепрем'єрка вона потрапила саме з Офісу президента. Юлія Свириденко потрапила у Кабмін у 2019 році. Спочатку її призначили на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Міністерство тоді очолював Тимофій Милованов. У липні 2020 вона стала першим заступником міністра, а уже в грудні того ж року – заступником керівника Офісу президента України. Заступницею Андрія Єрмака вона пропрацювала майже рік і 4 листопада 2021 року її призначили першою віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою економіки.

Фото: Facebook Юлії Свириденко

Що відомо про сім’ю Юлії Свириденко

У свої 39 років Юлія Свириденко встигла попрацювати у бізнесі, однак ставку зробила на державну службу. Це й не дивно, адже покійний батько міністерки Анатолій Свириденко багато років був головою Чернігівського територіального відділення Антимонопольного комітету. У Київському національному торговельно-економічному університеті вона здобула кваліфікацію магістра з менеджменту антимонопольної діяльності.

Рідний дядько Юлії Свириденко Валерій Свириденко працює в Апараті Ради національної безпеки й оборони України на посаді експерта. Рідний брат міністерки Віталій Свириденко займається бізнесом. У 2020 році він був обраний депутатом Чернігівської обласної ради від "Слуги Народу", однак у 2023 році склав повноваження.

Юлія Свириденко була заміжня за чернігівським підприємцем Сергієм Дерлеменком, однак у 2022 році пара розлучилась. Вже у декларації за 2023 рік як члена сім’ї Юлія Свириденко вказала лише доньку Софію.

Три роки працювала у Китаї

За даними чернігівського видання "Високий Вал", після закінчення університету у 2008 році й до 2011 вона встигла попрацювати в українсько-андорському спільному підприємстві "АМП", Чернігівському бюро технічної інвентаризації, Чернігівській обласній дистрибуторській компанії Chernihiv Law Division, банку "Демарк" та (Чернігів), ТОВ "Чернігівторг". А у 2011 році поїхала в Китай, де впродовж трьох років була головою Постійного представництва Чернігова у Китайській Народній Республіці. На цій посаді займалася поширенням інформації щодо природного, економічного та інвестиційного потенціалу м. Чернігова та Чернігівської області з метою залучення інвестицій в регіон.

Після повернення з Китаю Юлія Свириденко стала заступником директора ТОВ "Ековтор", що виробляло поліефірне волокно з пластику. Саме з цієї посади майбутня міністерка потрапила на державну службу. У 2015 році вона стала радником голови Чернігівської державної адміністрації, яку на той момент очолював Валерій Куліч. Згодом Куліч призначив її директоркою департаменту економічного розвитку ОДА, а потім своєю першою заступницею.

Фото: "Високий вал"

Юлія Свириденко у Чернігівській ОДА у 2015

Що кажуть про Свириденко її колишні підлеглі у Чернігівській ОДА

Департамент економічного розвитку Юлія Свириденко очолила, коли їй було 29. І буквально розворушила установу.

"Вона була такою правильною дівчинкою з правильної сім’ї. Батько при посаді, мама теж в облраді. Звичайно, їхні знайомства допомогли їй з роботою, але вона постійно намагалась довести, що гідна. Чула закиди, що вона ідеальний виконавець, але не має власної ініціативи. Нам вона свого часу здавалась аж занадто ініціативною", – розповіла Еспресо одна з її колишніх колег з Чернігівської ОДА.

"Я була її заступником і можу схарактеризувати її здібності як керівника лише з позитивного боку, – розповіла у коментарі Еспресо заступниця директора департаменту економрозвитку Чернігівської ОДА Світлана Полторацька. – Наш колектив під її керівництвом виріс на кілька голів. Вона постійно самовдосконалюється, розвивається і стимулює до цього підлеглих. За її керівництва отримала можливість навчатись, брати участь у нових проєктах. Вона справді новатор і дуже цікава особистість. Я це кажу не для тощо, аби підлеститись. У неї немає обмежень, вона не боїться викликів. Якщо у неї буде гарна команда вона справиться з будь-яким завданням".

Світлана Полторацька характеризує міністерку саме як хорошого керівника команди.

"Вона абсолютно неконфліктна, толерантна, вміла знайти золоту середину. Попри те, що вона давала непрості завдання, з нею комфортно було працювати. Вона слухала і чула, – а це для керівника дуже важливо", – каже Світлана Полторацька.

Після відставки голови ОДА Валерія Куліча, Юлія Свириденко кілька місяців була в.о голови. Саме у цей час сталась одна з найбільших надзвичайних ситуацій на Чернігівщині – вибухи на військових складах в Ічні. Сам Куліч казав, що Свириденко, яку він привів в ОДА, добре справилась з цим викликом. Пізніше уміння справлятись з надзвичайними ситуація пригодиться їй в уряді. Однак тоді головою адміністрації її так і не призначили, хоча вона дуже цього прагнула. Відтак у 2018 році звільнилась з ОДА і пішла працювати у "Сідко Україна", яке спеціалізується на торгівлі зерном і виробництві кормів для тварин. Співвласниками цієї компанії є ексголова ОДА Куліч та Ірина Атрощенко – дружина екснардепа та на той час мера Чернігова Віталія Атрощенка. Таким чином Юлія Свириденко була у добрих стосунках з першими особами області.

"У бізнесу були великі сподівання саме на Свириденко"

Віцепрезидентка Українського союзу промисловців та підприємців, голова комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз заявляла Еспресо, що у бізнесу уже були великі сподівання на Свириденко, коли вона стала першою віцепрем’єркою.

"Свого часу у бізнесу було багато сподівань саме на Юлію Свириденко. Її класно послухати, вона говорить правильні речі, але що далі? Вона до цього була першим віцепрем’єром – другою людиною у Кабміні. Від того, що Свириденко стане першою людиною в уряді, коли ним і так керує Офіс президента, нічого не зміниться", – каже Юлія Дроговоз.

За її словами, важко вимагати зміни в економіці від одного міністра, коли фактично, економікою керує міністерство фінансів, НБУ та Офіс Президента.

"Ми розуміємо, що зараз війна і на економіку дуже велике навантаження і не ті умови, які потрібні для розвитку бізнесу та пожвавлення економічної активності. І тут питання навіть не у персоналії міністра, а взагалі у політиці уряду. Економікою у нас, по-суті, керує міністерство фінансів і НБУ. Мінфін каже: у нас тут грошей не вистачає, і всі вмить забувають про економіку, і думають, які зібрати гроші, як це відбувається зараз, – каже Юлія Дроговоз. – У нас проблема у тому, що у нас нема самостійних урядовців, які б виконували свої функції виходячи зі своїх повноважень та завдань. Важливо, аби міністр чи прем’єр-міністр була не номінальна посада, а самостійна людина, яка має свої принципи й погляди, у якої на першому місці будуть саме інтереси держави. І при цьому їй ніхто не заважатиме. Особливо Офіс президента, який не просто впливає на уряд, а втручається у його роботу".

Натомість заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло вважає, що Міністерство економіки під керівництвом Юлії Свириденко працює доволі ефективно.

"Я не коментую персоналії. Але можу сказати, що в умовах війни зі своїми основними завданнями Міністерство економіки справляється. Зважаючи на ті гострі пожежні завдання, які постають постійно перед мінекономіки, я вважаю, що вони працюють ефективно, – каже Еспресо Ярослав Жаліло. – Вимагати від Міністерства економіки під час війни якихось стратегічних рішень складно. Я просто знаю, наскільки воно зав’язане на оперативно-пожежну діяльність. Для стратегування потрібна більша взаємодія між відомствами. Тому зараз важлива консолідація різних відомств: Мінекономіки, Міненерго, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики".