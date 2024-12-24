Ветерани зможуть отримувати додаткову грантову виплату на власну справу

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Підприємці, які протягом визначеного строку (3, 5 або 7 років) виплатять податки на суму отриманого гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату", – написав Шмигаль.

За його словами, наразі 1100 ветеранів та їхніх рідних отримали понад 500 млн грн грантових коштів для старту та розвитку власної справи.

Прем'єр додав, що загалом держава понад 22 тис. мікрогрантів для започаткування власної справи, що потенційно згенерує близько 42 тис. нових робочих місць.

"Окрім того, покращуємо надання психологічної допомоги ветеранам. На сьогоднішньому засіданні Уряду розширили склад мультидисциплінарних медичних команд. Також підвищуємо граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним закладам, що лікують ветеранів", – додав Шмигаль.