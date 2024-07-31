Від початку повномасштабного вторгнення боргів за комунальні послуги побільшало на 37%, - Опендатабот
В Україні від початку повномасштабного вторгнення на 37% побільшало боргів за комунальні послуги. Найчастіше не сплачують за опалення та воду
Про це свідчать дані платформи Опендатабот.
Наразі в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги . Від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів побільшало на 37%.
Найбільше не сплачують на Дніпропетровщині - понад 100 тисяч проваджень, на Харківщині - 94,8 тисяч та Донеччині - 79,7 тисяч.
Від усіх боргів 36,9% становить несплата за опалення - 258,8 тисяч. На другому місці борги за водопостачання - 130,2 тисяч. За світло не сплачують 67,9 тисяч.
Також у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тисяч боргів.
Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні діяв мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Проте у січні 2024 року уряд скасував цей мораторій, за винятком територій, на яких ведуться бойові дії.
- Скільки доведеться платити українцям за воду, газ, електроенергію та інші комунальні послуги у серпні 2024 року - у матеріалі Еспресо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.31
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.86
- Актуальне
- Важливе