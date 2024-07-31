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Від початку повномасштабного вторгнення боргів за комунальні послуги побільшало на 37%, - Опендатабот

Юлія Лаврук
31 липня, 2024 середа
10:52
Економіка Ціни на комунальні послуги

В Україні від початку повномасштабного вторгнення на 37% побільшало боргів за комунальні послуги. Найчастіше не сплачують за опалення та воду

Зміст

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

Наразі в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги . Від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів побільшало на 37%. 

Найбільше не сплачують на Дніпропетровщині - понад 100 тисяч проваджень, на Харківщині - 94,8 тисяч та Донеччині - 79,7 тисяч.

Від усіх боргів 36,9% становить несплата за опалення - 258,8 тисяч. На другому місці борги за водопостачання - 130,2 тисяч. За світло не сплачують 67,9 тисяч.

Також у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тисяч боргів.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні діяв мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Проте у січні 2024 року уряд скасував цей мораторій, за винятком територій, на яких ведуться бойові дії.

  • Скільки доведеться платити українцям за воду, газ, електроенергію та інші комунальні послуги у серпні 2024 року - у матеріалі Еспресо.

Теги:
Суспільство
Україна
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