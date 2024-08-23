Відновлення після удару дронами: як "Імперіал Тобакко" вистояв під час війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

На початку повномасштабного вторгнення росіян компанії довелося повністю перебудувати логістику та орієнтуватися лише на внутрішній ринок. Найтяжчим випробовуванням для фабрики стала атака російських тронів у травні 2023 року. Підприємство зазнало значних руйнувань, але вистояло і продовжує роботу.

"Ліквідація наслідків відбувається й до сьогодні. Ми склали план дій, тому що було атаковано і виробництво, і склади, й логістику. Тобто дійсно доволі серйозні були руйнування", – розповіла Еспресо Галина Воробйова, голова правління АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

Під час цієї атаки ніхто зі співробітників не постраждав, адже всі перебували в укритті. На сьогодні компанія інвестувала у безпеку штату понад 50 млн грн та обладнала власні бомбосховища за всіма державними нормами.

"Як тільки ми чуємо сигнал тривоги, одразу ж зупиняємо виробництво, і всі наші співробітники йдуть в укриття", – зазначила Галина Воробйова.

За останні два роки "Імперіал Тобакко" зберегла всі робочі місця та навіть розширила штат на 70 працівників. Окрім того, 40 співробітників доєдналися до лав Збройних Сил.

"Наша компанія прийняла рішення, що ми будемо підтримувати наших працівників. Ми зберігаємо робоче місце, заробітну плату, всі ті бонуси й додаткові виплати, які мають наші працівники", – розповіла голова правління акціонерного товариства.

У компанії створили програму реінтеграції ветеранів "Ми разом", аби дбати про співробітників, які демобілізуються. Ця програма забезпечує підтримку військових, ветеранів та їхніх родин, а весь колектив підприємства проходить тренінги щодо того, як спілкуватися із демобілізованими колегами.

"У серпні цього року ми також отримали від організації "Ветеран Hub" відзнаку компанії як дружньої до ветеранів. Це величезний внесок, і наші інструменти, наші програми визначені як одні з найкращих в Україні", – поділилася Галина Воробйова.

Як зазначають у компанії, "Імперіал Тобакко" продовжує долати виклики війни й допомагати суспільству й державі. У 2023 році компанія сплатила 23 млрд грн податків до державного бюджету, а за наступний рік у планах повністю відновити експорт, аби залучити до України валютний виторг.