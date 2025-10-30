Війна стала драйвером для бізнесу і багато українських компаній уже можуть дати фору міжнародним, – голова ASDE Аліна Соколенко

Про це у коментарі Еспресо заявила голова Асоціації експертів сталого розвитку (ASDE) Аліна Соколенко під час 5-го Міжнародного форуму зі сталого розвитку у Львові.

"Україна на сьогодні має дуже високий ризик, як країна, що воює. Але бізнес в Україні має набагато нижчі ризики. І це про якраз сталий розвиток. Нам потрібно доносити до наших партнерів за кордоном, які у нас є партнерства, які є інвестиції, аби вони розуміли, що тут відбувається і що бізнес в Україні є і він продовжує розвиватися. Без таких подій створюється інформаційний вакуум, а пропаганда працює у всіх сферах", – каже Аліна Соколенко.

За її словами, на сьогодні іноземні інвестори активно готові вкладати кошти у відновлювану енергетику в Україні, зокрема у вітрові електростанції. Також цікава аграрна сфера, переробка, передові технології.

"По суті, будь-яка, сфера діяльності чи індустрія буде цікава, якщо буде проєкт. Проблема сьогодні, яка постає перед інвесторами – грошей в світі дуже багато, але бізнесів і країн, які можуть їх прийняти, дуже мало. І це основна проблема в Україні. Бо, окрім того, щоб залучити інвестиції, їх потрібно мати змогу використати. А для цього потрібно, щоб український бізнес відповідав міжнародним стандартам", – каже Аліна Соколенко.

За словами експертки, йдеться про стандарти ESG (Environmental, Social, Governance), про нефінансову та фінансову звітність, про прозорість ведення бізнесу, про бізнес-етику тощо.

"Це є важливі складові і ключові моменти для залучення інвестицій. Якщо український бізнес буде відповідати міжнародним стандартам, інвестиції будуть відкриті в будь-яку індустрію. Але нам для цього потрібно працювати, щоб підтягнути наш рівень вище, – каже Аліна Соколенко. – Починається це з відкритості і прозорості, врахування екологічних показників, соціальних показників. Сталий розвиток – це насправді про вміння управляти ресурсами. І принципи сталого розвитку йдуть про те, що потрібно максимально використовувати ті ресурси, які у тебе є, але щоб і для майбутнього покоління ці ресурси збереглися".

За словами експертки, війна неочікувано стала драйвером для українського бізнесу, який попри втрату активів через російську агресію, обмежені ресурси, зокрема кадрові, все одно шукає варіанти розвитку і навіть виходить на іноземні ринки.

"Ми можемо спостерігати про як масштабуються наші українські компанії. Вони можуть дати фору дуже багатьом міжнародним компаніям, бо у нас є ця стресостійкість і можливість розширюватися на нові сфери. Наприклад, була логістика, поряд створили банкінг, далі – якийсь ритейл. Оце масштабування і диверсифікація бізнесу, – каже Аліна Соколенко. – Можемо подивитися на Польщу: половина компаній вже українські. Це про що? Це про те, що українці використовують цю можливість війни для того, щоб масштабуватися і розширювати. Бо той, хто цього не робить, той просто зникає, зникає з ринку. Мені здається, що війна – це той драйвер, який дав можливість думати не прямо, а шукати варіанти. Практично кожен другий український бізнес має щось дуже унікальне і дуже надзвичайне. Ми супроводжуємо як експерти багато українських бізнесів з виходом їх на міжнародну арену, залученням інвестицій в Україну. І це вражаюче".