Влада розробила план відновлення енергосистеми Харківщини: Кубраков розкрив деталі

Про це повідомив очільник Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він нагадав, що внаслідок ворожих ракетних атак понад 200 тис. мешканців регіону залишаються без стабільного електропостачання. Також в області виникли проблеми з централізованим водопостачанням і водовідведенням.

"Команда міністерства спільно з місцевою владою вже підготувала план дій, який дозволить нормально функціонувати одному з найбільших міст України. Він передбачає децентралізацію енерго- і теплогенеруючих потужностей. У регіоні вже встановлені й працюють 6 когенераційних установок, потрібно встановити додаткові. Також опрацьовуємо альтернативну мережу – газотурбінні електростанції та мобільні котельні. Розуміємо потребу та необхідну потужність", - розповів Кубраков.

При цьому він зазначив, що Україна розраховує на допомогу партнерів у фінансуванні ініціатив.