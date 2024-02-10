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ВВП Польщі може зрости до 2% завдяки українським біженцям

10 лютого, 2024 субота
16:05
Економіка біженці

Заступник держсекретаря міністерства внутрішньої політики Польщі Мацей Дущик спрогнозував зростання ВВП впродовж п’яти років на рівні 1,2-2% завдяки українським біженцям

Про це повідомляє Укрінформ.

Дущик зазначив, що в Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу й країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку, та становить 67%.

За його словами, понад 750 тисяч українців зареєстровані в польському Управлінні соціального страхування (ZUS), що становить понад 70% від усіх іноземців.

"Громадяни України вносять зараз дуже багато до польської системи соціального страхування… Натомість якщо йдеться про використання (системи ZUS, – ред.), то ці суми загалом не такі великі", - зауважив він.

Як зазначив Дущик, приплив воєнних біженців з України позначилося також на польському ВВП. Він додав, що останнім часом було проведено кілька незалежних досліджень щодо впливу працевлаштування українських біженців на зростання економіки Польщі.

"У перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку, і тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється у 0,5% ВВП. Сьогодні ж, якщо дивитися у перспективі кількох років, на скільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільш імовірна оцінка - зростання ВВП впродовж п’яти років на 1,2-2%", - заявив посадовець.

  • У п'ятницю, 9 лютого, польський сейм проголосував за продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року.
Теги:
Україна
Польща
Війна з Росією
біженці з України
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