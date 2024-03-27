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Головна Економіка YouControl. Жіноче обличчя бізнесу: які сфери обирають жінки та чому великий бізнес досі залишається "чоловічим"?
Аналітика

YouControl. Жіноче обличчя бізнесу: які сфери обирають жінки та чому великий бізнес досі залишається "чоловічим"?

27 березня, 2024 середа
14:50
Економіка бізнес

Після оновлення даних фінзвітності компаній за 2023 рік команда YouControl.Market  детально проаналізувала скільки ж ФОПів та компаній відкрили жінки, які сфери для діяльності обрали, які тенденції і зміни можна спостерігати, а також скільки жінок-власниць у топ-1000 компаній

Ключові висновки дослідження:

  1. Жінки зареєстрували на 45 000 більше ФОПів, ніж чоловіки. Це 57% від загальної кількості нових ФОПів за 2023 рік 

  2. У відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки: у 2023 році жінки створили 24% нових підприємств

  3. Лише 7% компаній із топ-1000 за виторгом у 2023 році є у корпоративній власності жінок, ще 11% у змішаній власності (коли серед власників і жінка, і чоловік)

  4. 81% головних бухгалтерів у топ-1000 компаній — жінки

  5. Три енергетичні компанії з виторгом понад 50 млрд грн за 2023 рік, де власниця жінка, опосередковано пов’язані з Росією.

У 2023 році жінки відкрили на 45 тисяч ФОПів більше, але 75% нових компаній зареєстрували чоловіки 

Загалом, останні 5 років поспіль зберігається тенденція, коли жінки відкривають ФОПи частіше за чоловіків. У 2022 році, коли в країні розпочалася повномасштабна війна, кількість відкриття нових ФОПів різко знизилася, але навіть тоді кількість зареєстрованих ФОПів жінками була більшою. Уже у 2023 році кількість нових ФОПів відкритих жінками значно зросла і перевищила кількість відкритих чоловіками на 45 тисяч. Найбільше нових ФОПів за другий рік повномасштабної війни жінки створили для надання послуг салонами краси — понад 18 тисяч. Ця сфера стала найпопулярнішою серед усіх новостворених ФОПів на другий рік великої війни, а частка жінок-ФОПів у ній — 94%.

Загалом же в Україні найбільше ФОПів-жінок є у таких секторах, як аудит та бухоблік, освіта та інші послуги. 

Проте у відкритті нових компаній лідерство впевнено тримають чоловіки: у 2023 році жінки створили 24% нових підприємств. Подібна тенденція зберігається в Україні десятиліттями. Загалом же в Україні зареєстровано майже мільйон діючих комерційних компаній. Жінки володіють понад 18% фірм, ще понад 14% компаній є у спільній власності жінок та чоловіків. Понад 54% юридичних осіб комерційних організаційно-правових форм належать чоловікам. 

Великий бізнес — не жіноча справа? Лише 7% компаній із Топ-1000 належить жінкам

Ми прицільно проаналізували ситуацію в топ-1000 компаній за виторгом у 2023 році та з’ясували, що лише 7% мають кінцевих бенефіціарів жінок, ще 11% компаній мають серед власників як жінок, так і чоловіків.

Переважною більшістю компаній керують чоловіки. Лише 14% жінок є керівницями у компаніях із топ-1000. Цікавою особливістю українського бізнесу є те, що переважну більшість посад головних бухгалтерів у топ-1000 компаній займають жінки — 81%. 

Десятка компаній за виторгом у власності жінок: зброя, торгівля, газ, а енергокомпанії — пов’язані з РФ 

Якщо проаналізувати першу десятку українських компаній із найбільшим виторгом у 2023 році, де жінки-власниці, то найбільший виторг у 2023 році, є у ТОВ "УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА", що близьке до екснардепа Сергія Пашинського. Цьогоріч ТОВ "Українська бронетехніка" заробило понад 32 млрд грн. Кінцевою бенефіціарною власницею за даними ЄДР є Петрига Людмила Олександрівна

У трьох енергокомпаніях: ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ", ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" та ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" кінцевою бенефіціарною власницею є Костенко Неля Іванівна. Сукупний виторг компаній за 2023 рік перевищує 50 мільярдів грн. 

Усі три компанії пов’язані з фінансово-промисловою групою "ВС Енерджі Інтернешнл", що має зв’язок із депутатом держдуми РФ Олександром Бабаковим, якому у листопаді 2022 року СБУ оголосила підозру. 

Понад 32 мільярди грн заробила компанія ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ", що входить у фінансово-промислову групу UPG. Єдиною власницею компанії є Васьковська Юлія Миколаївна — сестра Володимира Петренка, співвласника мережі UPG.

Ще одна компанія, котра заробила понад 10 мільярдів грн за 2023 рік — ТОВ "ЕСКО-ПІВНІЧ", що входить до ФПГ Бурізма Груп. Її кінцевими бенефіціарками є доньки ексміністра часів Януковича Михайла Злочевського — Анна та Каріна. 

Теги:
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