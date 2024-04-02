З початку року обсяги видобутку вугілля на держшахтах України зросли на понад 24%

Про це з посиланням на дані Міненерго повідомила пресслужба уряду.

Зазначається, що з початку року обсяги видобутку зросли на понад 24%.

"Якщо у березні 2022 року на державних вугледобувних підприємствах було видобуто 173 тис. тонн і ця цифра протягом тривалого часу зменшувалася, то у січні 2024 року видобуток склав 178 тис. тонн вугілля, у лютому – 197 тис. тонн, а за підсумками березня видобуток склав 221 тис. тонн – це на 24% більше, ніж у січні", - поінформували на Урядовому порталі.

Зросли й середньодобові показники видобутку: у вересні в середньому було 4,1 тис. тонн за добу, а у березні - 7,1 тис. тонн.

У Міненерго зазначили, що планують нарощувати видобуток і надалі, адже завдяки цьому нарощуються і запаси вугілля на складах енергетичних підприємств. Україна вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону. У відомстві нагадали, що цей опалювальний сезон країна пройшла успішно.

"На кінець березня на складах ТЕЦ і ТЕС було накопичено майже 1 млн 208 тис. тонн вугілля, що на 508 тис. тонн більше, ніж передбачалося планом", - резюмували в Міненерго.