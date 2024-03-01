"Історична подія": Нафтогаз повідомив, що Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку
Уперше в історії Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку. Влада планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни й надалі
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
"Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія", - написав він.
"10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили й плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі", - додав Чернишов.
Нагадаємо, що в цьому опалювальному сезоні планову кількість блакитного палива закачали достроково.
- У вересні минулого року Чернишов обіцяв, що Україна пройде опалювальний сезон на газі власного видобутку.
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