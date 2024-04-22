З початку року українці придбали понад 2,8 тис. автівок преміумкласу: які бренди найпопулярніші
За три місяці від початку поточного року українці придбали понад 2,8 тисячі нових автомобілів преміумкласу. Це на 2% більше за результат такого ж періоду минулого року
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що у 2024 році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків. У 2023 році їхня частка складала майже 25%.
Зокрема, понад половини реалізованих в I кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.
Так, найпопулярнішими брендами в преміумсегменті авторинку стали: BMW - продано 736 одиниць, LEXUS - 491 автівка та AUDI - 421 одиниця.
- В Україні продовжує зростати попит на нові легкові автомобілі. За березень було реалізовано майже 6,7 тисячі авто.
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