З початку року українці придбали понад 2,8 тис. автівок преміумкласу: які бренди найпопулярніші

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у 2024 році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків. У 2023 році їхня частка складала майже 25%.

Зокрема, понад половини реалізованих в I кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Так, найпопулярнішими брендами в преміумсегменті авторинку стали: BMW - продано 736 одиниць, LEXUS - 491 автівка та AUDI - 421 одиниця.