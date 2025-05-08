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Аналітика

За 2024 рік нардепи отримали 7,1 млрд грн доходу: детальний розбір декларацій, - YouControl

Анна Хотіна
8 травня, 2025 четвер
13:05
Економіка

Аналітики R&D-центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2023–2024 роки. Так, 387 депутатів у 2024 році задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Загальна сума грошових активів нардепів у 2024 році сягнула 14,8 млрд грн, що на 3 млрд більше ніж у 2023-му

Зміст

Про джерела доходу народних обранців та їх зв’язки з корпоративними групами — в новому дослідженні YouControl.

Статки нардепів: збільшення доходів, зарплати та грошових активів

Фахівці YouControl вивчили дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстр декларацій). А саме: розділ 11 "Доходи, у тому числі подарунки" та розділ 12 "Грошові активи". Суми з розділу "Грошові активи" в іноземних валютах перераховані в гривні за середньорічним курсом НБУ. У підрахунку загальних сум доходу і грошових активів враховувались показники як самих народних депутатів, так і членів їхніх родин. Станом на 17.04.2025 року у Верховній Раді — 401 народний обранець. З них 11 парламентарів  не мають оприлюднених декларацій за 2023-2024 рр. І ще 2 нардепи не оприлюднили декларації за 2024 рік.

Сукупний дохід 387 народних депутатів за 2024 рік становить 7,1 млрд грн, що майже в 2 рази більше, ніж вони отримали у 2023 році. 

Побачити всі відкриті дані про матеріальний стан чиновників і депутатів України, а також всіх, хто за законом повинен подавати податкову декларацію, можна в Каталозі електронних декларацій в YouControl.

У 268 парламентарів доходи зросли в порівнянні з 2023 роком. Середній % зростання доходів становить 28%. Проте розподіл не рівномірний: доходи деяких збільшились несуттєво, а деякі народні обранці навпаки збільшили статки в понад 10 разів. Найбільше за 2024 рік у % співвідношенні з 2023-м доходи збільшились у Вадима Столара (+94%), Ігоря Палиці (+87%) та Івана Чайківського (+87%). 

Середня річна зарплата нардепів у 2024 році становила близько 747 тис грн, що на 13% більше ніж їхня середня зарплата у 2023 році.

У 2024-му у 153 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу, з них 43 депутати, у яких дохід складається виключно із зарплати. Найбільшу зарплату у 2024 році у 1,6 млн грн задекларував член фракції "Слуга Народу" Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

Загальна сума грошових активів народних депутатів України 9 скликання у 2024 році становила 14,8 млрд грн, що на 3 млрд грн більше ніж задекларували парламентарі у 2023 році. Понад 36% (5,4 млрд грн) від цієї суми припадає на грошові активи Петра Порошенка, а відповідно і сукупна сума таких активів є найбільшою серед усіх фракцій і груп у "Європейської Солідарності". 

Друге місце за розміром грошових активів посідає фракція "Слуга Народу" в 2,16 млрд грн. Найбільші суми грошових активів серед членів цієї фракції задекларували Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Сукупна сума грошових активів членів групи "Відновлення України" у 2024 році складає майже 2 млрд грн. Понад 50% від цієї суми становлять грошові активи Вадима Столара.

Члени депутатської групи "Платформа за життя та мир" у 2024 році задекларували 1,6 млрд грн. Найбільші суми у Григорія Суркіса (631,7 млн грн) та Віталія Борта (397,2 млн грн).

Загальна сума грошових активів нардепів з групи "Партія "За майбутнє" у 2024 році становила майже 1,3 млрд грн. Таких активів на найбільшу суму вказали у своїх деклараціях Степан Івахів (650,9 млн грн) та Олександр Герега (269,8 млн грн). Останній є ключовою особою корпоративної групи "Епіцентр".

Сукупна сума кожної з інших фракцій та груп у Верховній Раді 9 скликання становить менше 1 млрд грн. Найменше грошових активів (124 млн грн) задекларували члени фракції "ГОЛОС".

10% народних депутатів України 9 скликання, тобто 40 осіб, є ключовими або пов’язаними особами 38 корпоративних груп в системі YouControl.

Зміни у складі парламенту 9 скликання: ротації та нові обличчя

За період 01.2024-03.2025 рр. до складу парламенту увійшло 3 народні депутати на заміну тих, хто склав свої повноваження за цей період.

Центральна виборча комісія зареєструвала 5 грудня 2024 року Тамілу Ташеву народною депутаткою Верховної Ради від партії "Голос" замість покійного Олега Макарова. Пані Ташева у період 04.2022-12.2024 рр. обіймала посаду Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим. Її дохід у 2024 році становив 1,3 млн грн і складається із заробітної плати у Постійному Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим та зарплати депутата.

Також 05.12.2024 року ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата Богдана Лукашука, нині члена фракції "Батьківщина". Дохід Богдана Лукашука за 2024 рік — 3,9 млн грн, який збільшився більш ніж втричі в порівнянні з 2023 роком та переважно складається з його доходу від підприємницької діяльності, а також заробітної плати в комерційних компаніях. 

Перед цим 03.12.2024 року парламент достроково припинив повноваження народного депутата від фракції "Батьківщина" Альони Шкрум. Цього ж дня вона була призначена на посаду першого заступника Міністра розвитку громад та територій України. Альона Шкрум у 2024 році задекларувала дохід у 3,2 млн грн, що на 16% більше ніж попереднього року.

06.03.2025 року ЦВК визнала Сергія Мельніка обраним народним депутатом України. Він набув повноважень з 15.04.2025 року та входить до складу фракції "Слуга народу". Декларації пана Мельніка за 2023-2024 рр. відсутні в Єдиному державному реєстрі декларацій. За інформацією інтернет-видання "Лівий берег", пан Мельнік є військовослужбовцем запасу, бойовим офіцером, ветераном російсько-української війни. 

Крім того, 25.02.2025 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Кормишкіної. За інформацією "Української правди", на початку січня 2025-го НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру — у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно. За даними її декларацій за 2023-2024 рр., дохід у 2024 році склав понад 67 млн грн, що майже вдвічі менше ніж аналогічний показник у 2023 році.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
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