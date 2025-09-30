"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими

Про це в етері Еспресо розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Дійсно у нас ситуація щодо палива достатньо непогана, тобто в газових підземних сховищах накопичено 12,7 млрд кубічних метрів газу. Залишилося до планового показника всього 500 млн. Я думаю, що це буде зроблено. Вугілля теж достатньо - приблизно 2 млн тонн", - сказав він.

Омельченко зазначив, що зроблені непогані ремонтні роботи.

"Відновлено близько 6 ГВт потужності, які були пошкоджені рашистами ще минулого року. Якщо відкинути військові ризики, які практично неможливо підрахувати, а тільки дивитись на точку зору енергетичну, енергонадійності, то можна сказати, що в нас задовільна ситуація і в принципі, не повинно бути якихось обмежень взимку. Знов таки, якщо не враховувати військову компоненту", - підсумував експерт.