"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими
Якщо не враховувати військові ризики, то зараз в українській енергетиці задовільна ситуація і не повинно бути обмежень взимку
Про це в етері Еспресо розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
"Дійсно у нас ситуація щодо палива достатньо непогана, тобто в газових підземних сховищах накопичено 12,7 млрд кубічних метрів газу. Залишилося до планового показника всього 500 млн. Я думаю, що це буде зроблено. Вугілля теж достатньо - приблизно 2 млн тонн", - сказав він.
Омельченко зазначив, що зроблені непогані ремонтні роботи.
"Відновлено близько 6 ГВт потужності, які були пошкоджені рашистами ще минулого року. Якщо відкинути військові ризики, які практично неможливо підрахувати, а тільки дивитись на точку зору енергетичну, енергонадійності, то можна сказати, що в нас задовільна ситуація і в принципі, не повинно бути якихось обмежень взимку. Знов таки, якщо не враховувати військову компоненту", - підсумував експерт.
- Нагадаємо, що 26 вересня російська армія другий день поспіль атакувала енергетичні обʼєкти Чернігівської області. Наступного дня росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, залишивши без світла десятки тисяч жителів.
