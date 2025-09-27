Через ворожі атаки 54 тисячі абонентів на Чернігівщині лишилися без електроенергії

Про це поінформувала компанія "Чернігівобленерго".

На Чернігівщині рашисти здійснили нову атаку на енергетичну інфраструктуру, через що без електропостачання залишилися 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів — близько 54 тисяч абонентів.

"Енергетики оперативно приступили до аварійно-відновлювальних робіт, однак ситуація дуже складна. Робимо все від нас залежне, щоб відновити електропостачання, але терміни цього відновлення можуть бути доволі тривалими", — повідомили у Чернігівському обленерго.

Жителів закликають зберігати терпіння та інформаційну тишу, а також підготуватися до можливих аварійних відключень електроенергії. "Ворог підступний, передбачити його подальші кроки неможливо. Тож насамперед не забувайте про власну безпеку: під час повітряної тривоги тримайтесь подалі від об’єктів електропостачання й обов’язково переміщуйтесь в укриття", — наголосили в обленерго.