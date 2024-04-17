Залучення інвестицій зі США в Україну: Шмигаль запропонував створити наглядову раду Ukraine Invest для урядового офісу

Про це він написав у телеграм.

"Разом з Пенні Пріцкер провели важливу зустріч з американським бізнесом. Головна тема — це залучення американських компаній та інвестицій в Україну. Ми хочемо, аби США були одним із наших ключових партнерів не тільки в оборонній сфері, але також і в економічній", - розповів про зустріч Шмигаль.

За його словами Україна разом з американськими партнерами має багато перспективних проєктів.

За його словами, експорто-імпортний банк США надає $3 млрд для фінансування контрактів і проєктів в Україні. Прем'єр розповів про найбільш перспективні сфери: енергетика, аграрна галузь, ОПК, видобуток і переробка критичної сировини, а також ІТ.

"Запропонував нашим партнерам із США створити Наглядову раду для Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest. Туди увійдуть керівники американських компаній. Це дозволить покращити нашу співпрацю, залучити нові американські інвестиції на наш ринок та сприятиме операційній роботі американських компаній в Україні на щоденній основі", - заявив Шмигаль.