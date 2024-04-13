Шмигаль розповів, скільки коштів на програми допомоги бізнесу передбачено в бюджеті на 2024 рік
Принцип купувати українські товари має стати філософією українського суспільства
Про це завив під час панелі у межах форуму "Життя регіонів в умовах війни" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він розповів, що філософія економічної платформи "Зроблено в Україні", яку ініціював президент Володимир Зеленський, полягає в стимулюванні виробництва й активізації попиту. За його словами, це безпосередньо вплине на зростання базової сили держави, в тому числі військової, а також фінансову стійкість.
"Купуючи українське, ми повертаємо 40% коштів назад до бюджету. А саме з внутрішніх ресурсів Україна зараз фінансує сектор безпеки та оборони", - наголосив він.
Шмигаль зазначив, що, крім того, це створення передумов для збереження людського капіталу та чіткий сигнал світу, що українцям є чим пишатися, є що запропонувати, є чим конкурувати.
Прем'єр заявив, що цього року на різні програми допомоги бізнесу передбачено в бюджеті понад 45 млрд грн, що може додати 1% до українського ВВП.
"Зробимо все можливе, щоб бізнес-спільнота завжди відчувала підтримку, допомогу, сприяння держави, а громадяни цінували та купували українське", - резюмував Шмигаль.
- Президент України Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи "Зроблено в Україні" за участю бізнесу та зустрівся з делегацією Світового конгресу українців.
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