Заморожені активи РФ: Україна та ЄС підписали документ, що є кроком до виділення перших €18,1 млрд
Україна підписала з ЄС Меморандум про взаєморозуміння щодо виділення 18,1 млрд євро макрофінансової допомоги для покриття її негайних потреб
Про це повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"ЄС зробив рішучий крок щодо надання Україні виняткової макрофінансової допомоги. Було підписано Меморандум про взаєморозуміння, що є кроком до виділення €18,1 млрд. Це частина $50-мільярдного пакета G7, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів", - написав Шмигаль.
"Це не просто підтримка — це прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну", - додав він.
- У червні країни Великої сімки погодилися виділити для України $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ.
- 26 листопада стало відомо, що країни G7 планують розпочати перерахування Україні кредиту в $50 млрд до кінця року.
- Актуальне
- Важливе