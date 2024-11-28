Заморожені активи РФ: Україна та ЄС підписали документ, що є кроком до виділення перших €18,1 млрд

Про це повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"ЄС зробив рішучий крок щодо надання Україні виняткової макрофінансової допомоги. Було підписано Меморандум про взаєморозуміння, що є кроком до виділення €18,1 млрд. Це частина $50-мільярдного пакета G7, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів", - написав Шмигаль.

"Це не просто підтримка — це прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну", - додав він.