Запропоновані ЄС тарифи на китайські товари не є "покаранням", - міністр економіки Німеччини

Про це повідомляє Reuters.

Візит Хабека до Китаю став першим візитом високопоставленого європейського чиновника після того, як Брюссель запропонував запровадити значні мита на імпорт електромобілів китайського виробництва (EV) для боротьби з тим, що ЄС вважає надмірними субсидіями.

У п'ятницю перед його прибуттям Китай попередив, що ескалація суперечок з ЄС щодо електромобілів може спровокувати торговельну війну.

"Важливо розуміти, що це не каральні тарифи", — сказав Хабек на першому пленарному засіданні діалогу про клімат і трансформацію.

Такі країни, як США, Бразилія та Туреччина, використовували штрафні мита, але не ЄС, сказав міністр економіки: "Європа робить все інакше".

Хабек сказав, що протягом дев'яти місяців Європейська комісія дуже детально перевіряла, чи китайські компанії несправедливо отримували вигоду від субсидій.

Будь-який захід компенсаційного мита, який є результатом перегляду ЄС, "не є покаранням", сказав він, додавши, що такі заходи призначені для компенсації переваг, наданих китайським компаніям Пекіном.

"Спільні рівні стандарти для доступу до ринку повинні бути досягнуті", - сказав міністр економіки Німеччини.

Зустрічаючись з Чжен Шаньцзе, головою Національної комісії розвитку та реформ Китаю, Хабек сказав, що запропоновані ЄС тарифи мають на меті вирівняти умови гри з Китаєм, на що Чжен відповів: "Ми зробимо все, щоб захистити китайські компанії".

Запропоновані імпортні мита ЄС на електромобілі китайського виробництва зашкодять обом сторонам, додав Чжен. Він сказав Хабеку, що сподівається, що Німеччина продемонструє лідерство в ЄС і "зробить правильні речі".

Він також відкинув звинувачення в несправедливих субсидіях, заявивши, що розвиток нової енергетичної промисловості Китаю є результатом комплексних переваг у технологіях, ринкових і галузевих ланцюгах, які сприяють жорсткій конкуренції.

Зростання галузі "є результатом конкуренції, а не субсидій, не кажучи вже про недобросовісну конкуренцію", сказав Чжен під час зустрічі.

Тимчасові мита ЄС набудуть чинності до 4 липня, а розслідування триватиме до 2 листопада, коли можуть бути введені остаточні мита, як правило, на п’ять років. Хабек сказав китайським чиновникам, що слід обговорити висновки звіту ЄС.

"Зараз важливо серйозно сприймати можливість, яку надає звіт, і говорити чи вести переговори", — сказав Хабек.