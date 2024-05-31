Завод кондитерських виробів фірми Mondelez відновив роботу на Сумщині

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що завод у Тростянці був серйозно пошкоджений під час повномасштабного вторгнення РФ.

У компанії заявили, що завод повністю відновлений після часткового відкриття минулого року. Там додали, що печиво Oreo та інші цукерки, виготовлені на українській фабриці, не експортуються до Росії. Натомість вони потрапляють до країн Євразії, як Грузія і Казахстан, а також продаються на внутрішньому ринку України.

Mondelez досі має три фабрики в Росії та продає там своє печиво та снеки, попри бойкоти та заклики припинити діяльність.