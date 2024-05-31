Завод кондитерських виробів фірми Mondelez відновив роботу на Сумщині
Американська компанія Mondelez, що виробляє кондитерські вироби та напої, відновила виробництво печива Oreo в Сумській області
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що завод у Тростянці був серйозно пошкоджений під час повномасштабного вторгнення РФ.
У компанії заявили, що завод повністю відновлений після часткового відкриття минулого року. Там додали, що печиво Oreo та інші цукерки, виготовлені на українській фабриці, не експортуються до Росії. Натомість вони потрапляють до країн Євразії, як Грузія і Казахстан, а також продаються на внутрішньому ринку України.
Mondelez досі має три фабрики в Росії та продає там своє печиво та снеки, попри бойкоти та заклики припинити діяльність.
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