Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України

Зіновія Воронович
12 вересня, 2025 п'ятниця
19:09
Економіка соя

На складах зупинилося близько 500 тисяч тонн продукції, завантажені судна чекають у портах, бо закон про 10% мита на експорт ріпаку у соняшника набув чинності, але механізм підтвердження походження продукції досі не розроблений

Зміст

З 4 вересня в Україні набув чинності закон, який запроваджував 10% мито на експорт соєвих бобів та насіння ріпаку. Ці мита мали б стимулювати переробку ріпаку і сої в Україні, і, звичайно ж, забезпечити додаткові надходження до бюджету. Однак виявилось, що експорт цих культур з 5 вересня фактично виявився заблокованим, у трейдерів зриваються міжнародні контракти, а галузеві асоціації закликають прем’єр-міністра скасувати чи бодай відтермінувати дію закону.

Фінансові втрати уже можуть сягати 25 млн грн

З вимогою переглянути рішення про запровадження експортних мит на сою та ріпак, яке призвело до блокування експорту та створило кризову ситуацію в аграрному секторі уже звернулись Українська зернова асоція та Всеукраїнська аграрна рада.

"Після набрання чинності законопроєктом №13157, який передбачає застосування експортних мит, експорт сої та ріпаку фактично заблокований. На складах зупинилося близько 500 тисяч тонн продукції, що призводить до значних фінансових втрат – до $50–60 на тонні", – пише УЗА.

Нескладно порахувати, що при такому обсязі заблокованої продукції, втрати можуть перевищувати 25 млн тонн.

Річ у тім, що відповідно до закону, агровиробники, які безпосередньо експортують вирощений ріпак і сою, звільняються від мит. Однак механізму, які довести митниці, що ти виробник, а не трейдер – немає.

"Виробники не мають можливості підтвердити, що вони виростили цю продукцію власноруч під час митного оформлення, що призводить до зриву контрактів та підриву міжнародної довіри до українського агросектору", – повідомляють в УЗА.

"Станом на 5 вересня експорт зупинений повністю. Зі сплатою мита у 10% він можливий, однак судна чекають у портах, бо в партіях змішана продукція – і від товаровиробників, і від трейдерів”, – зазначають у Всеукраїнській аграрній раді. 

За даними ВАР,  підготовка нормативних актів для підтвердження власного виробництва при митному оформленні належить до функцій Міністерства фінансів, тож саме Мінфін закликають терміново розробити потрібні ухвали

Чому Україні важливо зберегти експорт ріпаку і сої

"Оперативне врегулювання є критично важливим для стабільності аграрного експорту та збереження валютних надходжень до бюджету країни", – зазначають у ВАР.

Від початку повномасштабного вторгнення саме аграрна продукція є однією з основних статей українського експорту. І поряд з зерновими Україна наростила експорт олійних та олії. При цьому якщо соняшник практично повністю переробляється в Україні і за кордон постачається уже готова продукція, то ріпак та сою також експортують як сировину.

Попри те, що в Європі популярна ріпакова олія, значна частина ріпаку йде на виробництво біодизелю. За даними УЗА, за минулий маркетинговий рік (2024/2025) За даними УЗА, Україна експортувала  3,8 млн т сої на  $1,56 млрд (при врожаї 6,5 млн т), а ріпаку 3,2 млн т на суму $1,56 млрд (при врожаї 3,8 млн т).

Найбільшим покупцем ріпаку є Німеччина та інші країни ЄС. Тоді як сою постачають насамперед в Туреччину та Єгипет, а також у країни Європи. 

Експорт ріпаку, фото: УЗА

Експорт сої, фото: УЗА

 

Водночас Україна – не єдиний виробник ріпаку та сої у світі, тож зрив контрактів може призвести не лише до штрафів, а й до того, що покупці шукатимуть надійніших постачальників.

 

