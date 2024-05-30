Здорожчання долара - це ситуативний попит, який невдовзі знизиться, - економіст Несходовський

Такі прогнози він зробив у етері Еспресо.

"Коли Національний банк на початку травня оголосив масштабну валютну лібералізацію, в принципі було очікувано, що вона вплине на валютний ринок. Основні вимоги, скажімо, обмеження були зняті фактично в середині травня і там необхідно було підготувати певні документи для того, щоб здійснювати розрахунки за своїми зовнішніми зобов'язаннями, як наслідок зараз, якраз припав на кінець травня, найбільший обсяг попиту на валюту. Те, що зараз відбувається - це не в рамках прогнозу, це ситуативний дуже високий попит", - пояснив керівник аналітичного напряму мережі "АНТС".

Несходовський нагадав, що декілька місяців тому великі компанії, зокрема ті, які належать Рінату Ахметову, Віктору Пінчуку, робили запит на Кабінет міністрів щодо необхідності ними купівлі близько 1,5 млрд доларів для того, щоб розрахуватися за своїми зовнішніми зобов'язаннями, кредитами тощо.

Читайте також: Курс валют в Україні на 30 травня: ціна долара, євро, злотого

"На той момент Національний банк відповів відмовою. Він сказав, що не буде робити для окремих компаній окремі умови, але разом з тим зараз він зробив цю валютну лібералізацію і ці компанії вийшли на ринок та відповідно купують валюту. Попри рекордні обсяги реалізації валюти Національним банком є тенденція до зростання курсу і на сьогодні ми бачимо десь приблизно 40,6 долара на міжбанку. Протягом цього тижня можливо ще середину наступного тижня або до кінця наступного тижня буде ще зберігатися підвищений попит, золото-валютних резервів у національному банку є достатньо для того, щоб задовольнити цей висхідний попит. Після цього, я переконаний, вже не буде цього ситуативного попиту й долар опуститься до близько 40 грн за долар, тобто в районі плюс мінус 10-20 копійок", - пояснив економіст.

На запитання, чи варто громадянам зараз скуповувати валюту, Несходовський відповів: "Я б не сказав, тому що якраз на різниці між купівлею і продажем валюти ви скоріш за все втратите. Зараз є пік, рівень на сьогодні курсу, який буде триматися - це 41, 41,20 за долар це максимум".