Зеленський підписав закон, що дозволяє призупинити виплати за держборгом до жовтня

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Підписаний президентом закон дозволяє Кабінету міністрів за потреби призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації до 1 жовтня 2024 року.

Водночас документ дозволяє взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року загальною сумою $700 млн та відсотки).