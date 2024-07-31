Зеленський підписав закон, що дозволяє призупинити виплати за держборгом до жовтня
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11396, відповідно до якого уряд може призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Підписаний президентом закон дозволяє Кабінету міністрів за потреби призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації до 1 жовтня 2024 року.
Водночас документ дозволяє взяти гарантований державою борг колишнього Укравтодору в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року загальною сумою $700 млн та відсотки).
- 22 липня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна досягла принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію суверенного боргу, що дозволить державі заощадити $11,4 млрд на його обслуговуванні протягом наступних 3 років, коли до 2033 року - $22,75 млрд.
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