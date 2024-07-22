Україна досягла домовленостей про реструктуризацію зовнішнього боргу: деталі

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Згідно з угодою наявні в обігу єврооблігації обміняють на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

"Це той рівень, який дозволить нам відновити боргову стійкість, виконати цілі програми МВФ і дотриматись домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема з Групою кредиторів України. Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки", - пояснюють у Мінфіні.

Також угода про реструктуризацію передбачає продовження строку погашення єврооблігацій. Зокрема, перше погашення відбудеться у 2029 році на суму $1,172 млрд.

Домовленість охоплює випуск нових єврооблігацій: 4 серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та 4 серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

"Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років, та 7,75% починаючи з 2034 року і надалі. Купонні платежі Облігацій B відсутні до другої половини 2027 року, далі 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року, і підвищення до 7,75% з 2034 року і надалі", - додають у відомстві.

Наголошується, що досягнуті домовленості підтримує Комітет кредиторів України. Водночас угода відповідає цільовим показникам програми Механізму розширеного фінансування МВФ, яка передбачає: до кінця 2028 року співвідношення боргу до ВВП становитиме 82%, до кінця 2033 року - 65%, а середня потреба у фінансуванні буде на рівні 8% від ВВП у 2028–2033 роках.

"Сьогодні ми досягли принципових домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол. США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року. Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення", - наголосив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.