Зеленський закликав міжнародну спільноту передати Україні $300 млрд заморожених російських активів

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х.

За словами Зеленського, заморожені російські активи за кордоном, що становлять близько 300 мільярдів доларів, мають бути використані на підтримку України.

Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей", - заявив президент.

Він наголосив, що втрата активів для них є найболючішою темою, додавши, що таким чином "вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор".

"Рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України. Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити", - зауважив Зеленський.

Зокрема, очільник держави закликав партнерів України пришвидшити створення відповідної правової бази, оскільки, за його словами, у 2024 році "ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України".

"На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи"", - підсумував президент.