Жодних планів з підняття тарифів на електроенергію на сьогодні немає, - Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що на сьогодні підняття тарифу на електроенергію не заплановано
Про це він сказав у Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Ніяких планів з підняття тарифів електроенергії на сьогодні немає. Є тариф, який діє до кінця опалювального сезону, але ми його будемо далі розглядати і продовжувати", - зазначив він.
Галущенко зауважив, що теж бачить дискусію і вкиди про те, що зараз піднімуть тариф на світло для того, щоб відбудовувати енергооб'єкти. Міністр наголосив, що це неправда, додавши, що ці речі ніяк не корелюються. За його словами, це комерційний проєкт, а отже можна залучати фінансування.
- В Україні захист другого рівня, який робить Агентство відновлення, для енергетичних об'єктів завершено практично на 90%.
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