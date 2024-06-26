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Світовий лідер морських перевезень скасував рейс до Одеси, журналіст Ніколов припустив корупцію на митниці

26 червня, 2024 середа
20:44
Економіка Морський порт Одеси

Світовий лідер контейнерних перевезень MSC скасував перший захід судна в одеський порт після початку повномасштабної війни. Раніше компанія мала намір відновити прямі контейнерні перевезення з турецьких середземноморських хабів до Одеси

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Таку думку співзасновник незалежної групи "Наші гроші" журналіст Юрій Ніколов висловив в етері Еспресо.

"Уявіть собі, що на якомусь ринку існує велетенський, гігантський світовий виробник, наприклад, Кока-кола - її знають в усьому світі, а є ринок контейнерних перевезень, люди про нього не дуже задумуються, про морське транспортування цих велетенських контейнерів, які везуть товар з Китаю до України. Це настільки стратегічна річ, що від цього залежить взагалі ціноутворення всього по всьому світу і не тільки ціноутворення, а й доставлення будь-чого. Зрештою все, окрім нафти й зерна перевозиться у цих контейнерах, - пояснює Ніколов. - І от на цьому ринку є велетенська світова транспортна компанія MSC з головним офісом у Швейцарії. Вона контролює 20 ринків світових перевезень контейнерів, я ж кажу, це можна порівняти з Кока-колою і то, не впевнений, що в Кока-коли є така частка. От ця велетенська компанія прямо зараз, коли ми ще продовжуємо воювати з Путіним за Чорне море не побоялась і ризикнула відкрити постійне перевезення між Україною і Туреччиною".

Журналіст пояснив, що це значно спростило б доставлення товарів до нашої країни з Китаю та решти світу, що зараз прибуває через сухопутний кордон з Польщею та Словаччиною створюючи черги.

"Вони місяць тому то це анонсували й цього тижня вже мав відбутись перший рейс, це було б, знаєте, дуже пафосно і дуже круто, коли велетенський контейнеровоз прибуває в порт Одеси, але буквально за добу до цієї події виходить пресреліз Асоціації транспортних експедиторів, що компанія скасовує цю велетенську подію через те, що від неї фактично вимагають хабарі на митниці в Одесі. Тобто вітчизняні корумпанти й тут примудрилися все зламати", - пояснив він.

Ніколов розповів, як створюється корупційне середовище на митниці: "Корабель пробуває в порт й українські митники починають: перевірмо оцей ящик, а тепер ось цей, а зараз переставте це все, а тепер розпакуйте і так далі. Йде день за днем, тиждень за тижнем, після цього і транспортна компанія починає розуміти: стоп, я тупо втрачаю гроші, корабель постійно стоїть, мене тут уже місяць перевіряють. Бо коли корабель стоїть, він тягне гроші просто на рівному місці на підтримку життєдіяльності. Й фактично порахували, що виходить $3000 на тонні вантажу тільки на цьому втрачає власник бізнесу і вони зрозуміли, що їх штовхають на цю просту штуку: митник так дивиться уважно в очі бізнесмену й питає, що будемо вирішувати? Бізнесмен має прийняти рішення, або далі зазнавати збитків, оці перевірки тяганинні, перекладання папірців з місця на місце, або взяти і якусь частину втраченого прибутку відрахувати цьому митнику, або іншому правоохоронцю, який представляє українську систему в цій історії".

Що відомо 

Як йдеться у повідомленні Асоціації міжнародних експедиторів України. від 24 червня, згідно з останнім оновлення графіку суднозаходів, від 20:06, рейс був скасований: "Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати $2-3 тисяч".

У асоціації зауважують, що така діяльність митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси, і закликають українську владу сприяти розв'язанню проблеми, аби не допустити негативних наслідків для вітчизняної логістики та економіки. У асоціації нагадали, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів – порт Текірдаг.

Згодом митниця відкинула звинувачення у зриві контейнерних перевезень з Одеси: "Згадані контейнери не подавалися до митного оформлення, відтак і перевірок чи затримок ніяких бути не може. Що стосується інших контейнерів, то на даний момент оформлення усіх поданих до митниці декларацій на експортні вантажі завершено у визначений законодавством термін та без заперечень".

Теги:
Світ
Одеса
Швейцарія
корупція в Україні
Війна з Росією
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