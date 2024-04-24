"Зроблено в Україні": аграрії можуть компенсувати 25% вартості придбаної сільгосптехніки. Умова

Про це інформує Мінекономіки.

Вказано, що міністерка економіки України Юлія Свириденко підписала наказ, яким затверджено оновлений перелік техніки, яка передбачає компенсацію коштом бюджету у випадку покупки. Йдеться про 2 289 номенклатурних позицій продукції 44 українських виробників сільгоспмашин та обладнання.

"Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи", - розповіли у відомстві.

Серед техніки та обладнання є трактори для сільського та лісового господарства, ґрунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори), посівні та ґрунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур, навантажувачі зерна, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур, тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна, обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, для доїння корів, техніка та обладнання для садівництва і ягідництва, обладнання для сушіння зерна. Перелік оновлюється у міру надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання.

"Підтримка вітчизняного виробника та його розвитку, стимулювання попиту на зроблене в Україні - основа нашої державної політики. Завдяки програмі компенсації вартості сільгосптехніки розраховуємо не лише надати поштовх для розвитку українських машинобудівних підприємств, а й допомогти нашим аграріям, які зможуть стати більш конкурентоздатними на ринку шляхом зниження витрат на основні засоби виробництва", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що цьогоріч на реалізацію програми у бюджет закладено 1 млрд грн. За розрахунками, підтримкою держави зможуть скористатися близько 4 тисяч аграріїв.