Економіст Бураковський назвав два чинники, які впливатимуть на курс валют у 2024 році
Професор кафедри економічної теорії НаУКМА Ігор Бураковський пояснив, що валютний ринок в Україні у 2024 році буде залежати від експортних можливостей країни й імпорту
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"У 2024 році ми будемо спостерігати коливання іноземної валюти. На валютному ринку ситуація багато в чому буде залежати від двох чинників. По-перше, настільки ми зможемо відновити український експорт. У 2023 році наш експорт суттєво зменшився і це істотно впливає на курс валют. Оскільки, чим менший експорт країни, тим менше іноземної валюти ми маємо", - пояснив Бураковський.
Економіст наголосив, що ситуація на валютному ринку у 2024 році також буде багато в чому залежати від фінансової допомоги наших партнерів.
"Другим чинником, який впливатиме на валютний ринок є імпорт. Тобто те, що і в яких обсягах ми будемо закуповувати по імпорту. Наша ключова проблема на сьогодні - дефіцит торговельного балансу. Також валютний ринок буде залежати і від допомоги наших партнерів. Зокрема, від обсягів та графіків отримання такої допомоги", - додав він.
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