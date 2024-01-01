Економіст Бураковський назвав два чинники, які впливатимуть на курс валют у 2024 році

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"У 2024 році ми будемо спостерігати коливання іноземної валюти. На валютному ринку ситуація багато в чому буде залежати від двох чинників. По-перше, настільки ми зможемо відновити український експорт. У 2023 році наш експорт суттєво зменшився і це істотно впливає на курс валют. Оскільки, чим менший експорт країни, тим менше іноземної валюти ми маємо", - пояснив Бураковський.

Економіст наголосив, що ситуація на валютному ринку у 2024 році також буде багато в чому залежати від фінансової допомоги наших партнерів.

"Другим чинником, який впливатиме на валютний ринок є імпорт. Тобто те, що і в яких обсягах ми будемо закуповувати по імпорту. Наша ключова проблема на сьогодні - дефіцит торговельного балансу. Також валютний ринок буде залежати і від допомоги наших партнерів. Зокрема, від обсягів та графіків отримання такої допомоги", - додав він.