Ексдиректор Кримського інституту судових експертиз може сісти у в'язницю на 15 років за держзраду, - прокуратура АРК

За інформацією пресслужби відомства, жінка зрадила присязі на вірність українському народові та перейшла на службу до окупантів. Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 ("державна зрада") Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає до 15 років ув'язнення.

"Підозрювана прийняла пропозицію ворога і з моменту окупації півострова обіймає посаду так званої начальниці Кримської лабораторії судової експертизи міністерства юстиції РФ", - повідомили в прокуратурі.

Там зазначили, що на своїй посаді у співпраці з силовиками РФ жінка здійснює правову та матеріальну організацію процесу проведення незаконних судових експертиз.

Таким чином сприяє функціонуванню системи окупаційних органів влади РФ на території тимчасово окупованого Криму.