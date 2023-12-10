Після звільнення Криму усі, хто порушив присягу, понесуть покарання, - постпред президента України Ташева

Про це постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева заявила в інтерв'ю порталу "Дрон".

"Це топчиновники, які ухвалювали управлінські рішення. Це ті, хто зрадив присягу: весь правоохоронний і суддівський блок, військові. Низка пропагандистів - на це є окрема стаття в українському законодавстві. Ті, хто працював на низових позиціях, - ми ще думаємо, яку вони понесуть відповідальність", - сказала Ташева.

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Вона також повідомила, що всі ті особи, хто незаконно приїхав до Криму після анексії 2014 року через різні стимулюючі програми РФ - "фактично учасники злочину колонізації території".

"Усі вони мають виїхати з території півострова до моменту звільнення. В іншому разі українські міграційні органи ухвалюватимуть індивідуальні рішення щодо цих осіб. Колективне видворення в міжнародному праві заборонено", - додала постпред.

"Ми не вважаємо, що всі люди в Криму винні, але ті, хто винен, мають бути притягнуті до відповідальності. Будь-яке зло має бути покаране, щоб воно не повторювалося", - підкреслила вона.