Після звільнення Криму усі, хто порушив присягу, понесуть покарання, - постпред президента України Ташева
Після деокупації Криму всі топчиновники, які ухвалювали управлінські рішення, і ті, хто порушив присягу, будуть притягнуті до відповідальності
Про це постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева заявила в інтерв'ю порталу "Дрон".
"Це топчиновники, які ухвалювали управлінські рішення. Це ті, хто зрадив присягу: весь правоохоронний і суддівський блок, військові. Низка пропагандистів - на це є окрема стаття в українському законодавстві. Ті, хто працював на низових позиціях, - ми ще думаємо, яку вони понесуть відповідальність", - сказала Ташева.
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Вона також повідомила, що всі ті особи, хто незаконно приїхав до Криму після анексії 2014 року через різні стимулюючі програми РФ - "фактично учасники злочину колонізації території".
"Усі вони мають виїхати з території півострова до моменту звільнення. В іншому разі українські міграційні органи ухвалюватимуть індивідуальні рішення щодо цих осіб. Колективне видворення в міжнародному праві заборонено", - додала постпред.
"Ми не вважаємо, що всі люди в Криму винні, але ті, хто винен, мають бути притягнуті до відповідальності. Будь-яке зло має бути покаране, щоб воно не повторювалося", - підкреслила вона.
- Як інформує Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ), починаючи із 2014 року, до окупованого Росією Криму переїхали 800 тисяч росіян, натомість близько 100 тисяч українців змушені були виїхати з півострова.
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