У Крим з 2014 року незаконно переїхали 800 тис. росіян, - Гельсінська спілка
З 2014 року до окупованого Росією Криму переїхали 800 тисяч росіян, натомість близько 100 тисяч українців покинули півострів
Про це інформує Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ).
Там розповіли, що одним зі злочинів Росії проти України є зміна демографічного складу населення окупованих територій. Йдеться про порушення 49 статті Конвенції про захист цивільного населення під час війни: "Окупаційна держава не повинна здійснювати переміщення або депортації частини свого громадянського населення на територію, яку вона окуповує".
"Крім цього, масове переселення росіян у Крим і депортацію українців звідти можна, ймовірно, вважати воєнним злочином відповідно до статті 8 (2) (а) (vii) Римського статуту МКС і злочином проти людяності згідно зі статтею 7 (1) (d)", - зазначили в УГСПЛ.
У Спілці розповіли, що із 2014 року до Криму незаконно прибуло до 800 тисяч громадян Росії. Близько 100 тисяч українців, водночас, покинули півострів.
Як розповідають в УГСПЛ, наразі росіяни проводять ідентичну політику на окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення. Проте, вона не є такою успішною, як у Криму, тому що "інтенсивність бойових дій не дозволяє мотивувати цивільних росіян масово переміщатися на окуповані території".
"Певним винятком можна вважати великі окуповані міста України, які розташовані відносно далеко від лінії фронту і які росіянами можуть вважатися "тиловими", наприклад - Маріуполь", - додали у Спілці.
- Раніше у Зеленського розповіли про злочини окупантів у Криму. Станом на 4 грудня окупанти в Криму незаконно ув’язнили 190 осіб. Також окупанти поховали щонайменше 584 солдатів російської армії, з яких 456 із них, імовірно, були громадянами України.
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