Ексдружина Путіна в очікуванні санкцій ЄС терміново продає нерухомість у Іспанії, - ЗМІ
Колишня дружина президента РФ Людмила Очеретна разом зі своїм новим чоловіком Артуром Очеретним продають нерухомість в Іспанії через побоювання потрапити під санкції ЄС
Про це пише іспанське видання El Mundo.
Подружжя Очеретних терміново продає дві квартири в житловому комплексі Lomas del Rey, розташованому в курортному місті Марбелья на півдні Іспанії. Вартість нерухомості становить 2,2 мільйона євро.
За даними видання, причиною продажу є побоювання потрапити під санкції Євросоюзу. Колишня дружина Путіна вже перебуває в санкційному списку Великої Британії.
Людмила розлучилася з Путіним у 2013 році, але є підозри, що російський президент продовжує фінансувати свою колишню дружину.
Нерухомість в Іспанії було придбано Очеретним у 2011 і 2014 році, незадовго до його вступу в шлюб із Людмилою, і оформлено на його ім'я. Йдеться про дві квартири площею 229 і 405 квадратних метрів. Для оплати придбання Очеретний отримав іпотечний кредит в одному з іспанських банків.
Іспанські ЗМІ зазначають, що купівля іспанської нерухомості вартістю понад 500 000 євро дає іноземцям право отримати посвідку на проживання в Іспанії, спочатку тимчасову – на рік, а потім і постійну.
- Відзначимо, що 15 лютого Єврокомісія запропонувала 10-й пакет санкцій проти РФ, у який також увішли структури третіх країн, що допомагають Росії.
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