Ексфорвард "Динамо" забив перший гол за англійський клуб
У понеділок, 1 січня, колишній футболіст київського "Динамо" Назарій Русин забив перший гол за англійський клуб "Сандерленд"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 26-му турі чемпіонату Англії з футболу в другому дивізіоні, Русин забив гол у ворота "Престона" на 44-й хвилині. Цей м'яч виявився для 25-річного українця першим за "Сандерленд", до якого він перейшов у вересні 2023 року із "Зорі" за 2,5 млн євро.
Назарій Русин в Україні також виступав за "Динамо" та "Дніпро-1", він викликався до збірної України, за яку ще не провів жодного матчу.
Загалом за "Сандерленд" наш нападник зіграв 10 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.
"Сандерленд" переміг "Престон" з рахунком 2:0, набрав 40 очок та займає у Чемпіоншипі шосте місце. Престон з 35 пунктами - 14-й.
Чемпіона Англії
Чемпіоншип
1 січня
26-й тур
"Сандерленд" - "Престон" 2:0
Голи: Прітчард, 10, Русин, 44
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