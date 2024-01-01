Ексфорвард "Динамо" забив перший гол за англійський клуб

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 26-му турі чемпіонату Англії з футболу в другому дивізіоні, Русин забив гол у ворота "Престона" на 44-й хвилині. Цей м'яч виявився для 25-річного українця першим за "Сандерленд", до якого він перейшов у вересні 2023 року із "Зорі" за 2,5 млн євро.

Назарій Русин в Україні також виступав за "Динамо" та "Дніпро-1", він викликався до збірної України, за яку ще не провів жодного матчу.

Загалом за "Сандерленд" наш нападник зіграв 10 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

"Сандерленд" переміг "Престон" з рахунком 2:0, набрав 40 очок та займає у Чемпіоншипі шосте місце. Престон з 35 пунктами - 14-й.

Чемпіона Англії

Чемпіоншип

1 січня

26-й тур

"Сандерленд" - "Престон" 2:0

Голи: Прітчард, 10, Русин, 44