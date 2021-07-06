Ексфорвард "Шахтаря" може перейти в аргентинський топ-клуб
Колишній форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра може продовжити кар'єру в аргентинському "Рівер Плейті"
Про це повідомляє elintransigente.com.
30-річний Феррейра потрапив до сфери інтересів "Рівер Плейта". Аргентинський топ-клуб прагне підсилити атаку команди, через травму Агустіна Фонтани, яку той отримав під час передсезонних зборів у США.
Особливий інтерес Феррейра викликає тим, що перебуває у статусі вільного агента після відходу зі "Сельти" наприкінці минулого сезону. Аргентинець може дістатись "Рівер Плейту" безплатно.
Факундо Феррейра виступав за "Шахтар" з 2013 до 2018 року. У сезоні 2014/15 був у оренді в англійському "Ньюкаслі".
Загалом аргентинець провів за український клуб 115 матчів, забив 60 м'ячів і віддав 12 результативних передач.
- 1 лютого португальська "Бенфіка" розірвала контракт з Факундо Феррейрою.
- 2 лютого Феррейра став гравцем іспанської "Сельти".
- 25 лютого Факундо Феррейра пригадав період своїх виступів за "Шахтар" і початок війни на Донбасі у 2014 році.
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