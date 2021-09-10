Ексфутболіст "Барселони" Чигринський перейшов до колишнього клубу Блохіна

Про це повідомив його агент Олександр Панков у Instagram.

Він оприлюднив спільне фото з Чигринським у формі "Іонікоса". Контракт зі своїм новим клубом українець підписав на правах вільного агента, після того, як у червні залишив іншу грецьку команду - АЕК.

За підсумками сезону 2020/21 "Іонікос" повернувся до найсильнішого дивізіону чемпіонату Греції. У 1994 - 2007 та 1999 - 2002 роках "Іонікос" тренував українець Олег Блохін.

34-річний Дмитро Чигринський виступав за АЕК з 2016 року. Загалом провів за грецький клуб 126 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

У 2009-2010 роках український захисник грав за "Барселону". Також захищав кольори "Шахтаря" та "Дніпра".

Чигринський зіграв 29 матчів за збірну України.



Нагадаємо, 15 червня Дмитро Чигринський покинув грецький АЕК.

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