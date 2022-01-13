Ексфутболіст "Реалу" врятував життя супернику, в якого під час матчу зупинилося серце
Колумбійський футболіст Хамес Родрігес під час матчу чемпіонату Катару врятував життя малійцю Усману Кулібалі, в якого стався серцевий напад
Про це повідомляє Daily Mail.
Хамес Родрігес, який виступає за "Аль-Раян", врятував життя Усману Кулібалі з "Аль-Вакру" під час матчу 13-го туру чемпіонату Катару.
У першому таймі Кулібалі знепритомнів. Родрігес кинувся на допомогу, перш ніж на полі з'явилися медики та поправив малійцю голову, аби він міг дихати.
Кулібалі доправили до лікарні, зараз його стан оцінюється як стабільний. Після матчу ліга підтвердила, що футболіст переніс серцевий напад.
Родрігес виступає за "Аль-Раян" з вересня 2021 року. У 2014 - 2020 роках він грав за іспанський "Реал", у 2017 - 2019 роках перебував в оренді у німецькій "Баварії".
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