Ексфутболіст "Шахтаря" розповів, як грав у "дурня" з Ахметовим

Про це він розповів у інтерв'ю Sport.ua.

За словами Воробея, після здобуття із "Шахтарем" чергового чемпіонства, в клубному автобусі з'явився Рінат Ахметов, який переграв футболістів у "дурня".

"Я у преферанс не грав з Ахметовим, але коли ми виграли чемпіонство, то в автобусі до нас вся свита підсіла: там Ахметов, Звягільський, Янукович... Ахметов сів із нами в "дурня" грати. Тільки карти роздали, двоє людей вийшло, четверо залишилося. Він уже знав, у кого які карти, хоча я ще не ходив. Сенс тоді грати? Він нас тоді обіграв. Ми ні на що не грали", - розповів Воробей, який виступав за "Шахтар" у 1995 - 2007 роках.



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